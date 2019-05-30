Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Arsenal'i 4-1 mağlup eden Chelsea kupanın sahibi oldu. Chelsea'ye Arsenal karşısında galibiyeti ve kupayı getiren golleri 49'da Giroud, 60'ta Pedro ve 65 ve 72. dakikalarda Hazard kaydetti. Arsenal'in tek sayısını ise 69'da Alex Iwobi kaydetti.