Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı. TRTSpor'un haberine göre, tecrübeli teknik adam Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmak için kulübüyle görüşüyor.
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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı. TRTSpor'un haberine göre, tecrübeli teknik adam Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmak için kulübüyle görüşüyor.
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