Süper Lig'de büyük değişim! Abdullah Avcı ile Beşiktaş bir süredir yaptıkları görüşmelerin ardından anlaşma sağlarken Başakşehir'in yeni teknik direktörü konusunda da sıcak gelişme yaşandı!

Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Okan Buruk, Başakşehir'in yeni teknik direktörü oldu!

Okan Buruk'un menajeri, TRT Spor'a bir açıklama yaptı ve "Okan hoca, Başakşehir'le anlaşma sağladı. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den ayrılmasının ardından imzayı atacak" ifadelerini kullandı.