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  • 29.05.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 18:48

Son dakika: 'in yeni hocası oldu

Son dakika haberine göre 'la yollarını resmen ayıran 'un 'in yeni teknik direktörü olduğu öğrenildi. Buruk'un menajeri yaptığı açıklamada genç teknik direktörün, 'nın ayrılmasının ardından Başakşehir'e imza atacağını dile getirdi!

Başakşehir'in yeni hocası belli oldu!

Süper Lig'de büyük değişim! ile Beşiktaş bir süredir yaptıkları görüşmelerin ardından anlaşma sağlarken 'in yeni teknik direktörü konusunda da sıcak gelişme yaşandı!

'la yollarını ayıran , Başakşehir'in yeni teknik direktörü oldu!

Okan Buruk'un menajeri, TRT Spor'a bir açıklama yaptı ve "Okan hoca, Başakşehir'le anlaşma sağladı. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den ayrılmasının ardından imzayı atacak" ifadelerini kullandı.

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