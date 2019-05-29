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Karagümrük 1. Lig'e yükseldi

Sakarya’yı Selçuk ve Ahmet’in golleriyle deviren Karagümrük, 1. Lig’e yükselen son takım oldu...

1. Lig’e son bilet Karagümrük’ün

Fatih ​Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'de... 2. Lig playoff final maçında Bursa'da Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Karagümrük, Menemen ve Keçiörengücü'nden sonra 1. Lig'e çıkan son takım oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan fianlde 'e Sakarya karşısında galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Selçuk Alibaz ve 87. dakikada Ahmet Aras kaydetti.

ERKAN ZENGİN ŞOV YAPTI
Sakarya'yı 2-0 mağlup eden Karagümrük'te kaptan finale futboluyla damga vurdu. Maçta takımını sırtlayan yıldız oyuncu 2. golün asisitini de yaptı.

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