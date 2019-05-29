Karagümrük 1. Lig'e yükseldi

Fatih ​Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'de... 2. Lig playoff final maçında Bursa'da Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Karagümrük, Menemen ve Keçiörengücü'nden sonra 1. Lig'e çıkan son takım oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan fianlde Fatih Karagümrük'e Sakarya karşısında galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Selçuk Alibaz ve 87. dakikada Ahmet Aras kaydetti.

ERKAN ZENGİN ŞOV YAPTI

Sakarya'yı 2-0 mağlup eden Karagümrük'te kaptan Erkan Zengin finale futboluyla damga vurdu. Maçta takımını sırtlayan yıldız oyuncu 2. golün asisitini de yaptı.