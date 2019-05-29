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  • 29.05.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 12:30

maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 2019 şifreli mi, şifresiz mi?

ile , UEFA nde karşı karşıya geliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali için heyecan dorukta. Kupayı Galatasaray'a kaptırdığı 2000'den sonra bir kez daha finale yükselen Arsenal, ilk Avupra Ligi kupasını almak istiyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi finali şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Arsenal ilk kupasını kaldırmak isterken, 2013 şampiyonu Chelsea ise ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Arsenal 200 yılıdnan sonra ikinci kez final oynayacak. İngiliz kulüpleri Chelsea ile Arsenal arasında oynanacak heyecan dozu yüksek karşılaşma merakla bekleniyor. Peki, Chelsea - Arsenal final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi finali şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Arsenal arasında oynanacak 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçı bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato olacak.

CHELSEA'NİN 9. FİNALİ

Chelsea bugünkü maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 9. finaline çıkacak. Daha önce oynadığı 8 finalin 5'inden kupayla ayrılan Chelsea, bu başarıyı 6. kez tekrarlamanın peşinde. Maviler, ilk finaline 1971 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çıkmış, Real Madrid'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyon oldu. Chelsea 1998 yılında Stuttgart'ı 1-0 yenerek yine aynı kupada şampiyonluğa ulaştı.

Maviler, 2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten finalde rakibine 6-5 mağlup olan Chelsea, 2012'de ise 1-1 sona eren finalde Bayern Münih'e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea, kupayı müzesine götürdü. Maviler, UEFA Süper Kupa'da ise 1998 yılında Real Madrid'i 1-0 yendi, 2012'de Atletico Madrid'e 4-1 kaybetti ve 2013'te 2-2 biten karşılaşmanın ardından Bayern Münih'e penaltılarda 5-4 mağlup oldu.

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