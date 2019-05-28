Beşiktaş Yönetimi Adem Ljajic'in 6.5 milyon Euro olan bonservisini Torino'dan aldı. Sırp futbolcunun bonservis bedeli İtalyan kulübüne 30 taksitte ödenecek. Siyah-Beyazlılar bu ödemeyi oldukça uzun vadede yapacağı için yönetim taksitler konusunda her hangi bir sıkıntı yaşamayacak.

KAP'A BİLDİRİ

Ancak futbolcunun onayı olmadan geçerlilik kazanmayan opsiyonlu anlaşmalarda Adem Ljajic'in tutumu da merak edilen bir konu. Transfer Komitesi Beşiktaş'ta kalmak istediğini defalarca açıklayan Ljajic için yapılacak yeni sözleşmeyi en kısa sürede KAP'a bildirecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş Yönetimi'nin 4 senelik sözleşme yapacağı Ljajic'in yıllık alacağı para konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak kemerleri sıkan yönetimin Adem için farklı tarife uygulayacağı öğrenildi.