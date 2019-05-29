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Aslan’a terim müjdesi! 2 maç sonra cezası bitecek

G.Saray - B.Şehir maçı sonrası ’ya sevk edilen Terim’e 3, ve ’a 1 maç ceza verildi. Böylece Terim ligde sadece 1 maç takımının başında sahaya çıkamayacak.

Aslan’a terim müjdesi

PFDK, Galatasaray-Başakşehir maçı sonrasında sevk edilen Fatih Terim'e 3 maç, G.Saray Antrenörü Ümit Davala'ya ise 1 maç men cezası verdi. Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak'a ise 1 maç men cezası verildi. Böylece Fatih Terim için korkulan olmadı. Tecrübeli hocaya saldırıdan 3 ile 9 maç arasında ceza verilmesi söz konusuydu. Ancak Fatih Terim minumumdan ceza almış oldu.

SİVAS ÖNÜNDE İLK CEZAYI ÇEKTİ
Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü tribüne gönderildikten sonra yeniden sahaya girmiş ve bu nedenle de 4 ile 10 maç arası ceza alma ihtimali konuşulmaya başlanmıştı. Ancak PFDK disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından bu konuda 'e ceza vermedi. 3 maç ceza alan başarılı hoca 1 maçlık cezasını ile oynanan son karşılaşmada çekti. Başarılı hoca maçında da takımındaki yerini alamayacak. Ligde ise sadece 1 maç tribünde yer alacak.

2 MAÇ SONRA CEZASI BİTECEK
Sivasspor maçında takımının başında yer alamayan Fatih Terim Süper Kupa'da Akhisar ile oynanacak karşılaşmada da tribünde olacak. Sarı-Kırmızılı hoca takımının ligde oynayacağı ilk karşılaşmada da futbolcularının başında olamayacak. Bu maçla Terim'in cezası sona ermiş olacak.

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