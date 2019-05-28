Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından küme düşen Erzurumspor ve Bursaspor cephesi VAR kararlarına tepki gösterirken Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de "Bu sene düşenler birazcık Türk futbolunun VAR karambolüne gitti" dedi. VAR sistemi olmasaydı Bursaspor 8, Çaykur Rizespor 5, Kasımpaşa ve Erzurumspor 4, Göztepe 2 puan fazla alacaktı. Bu durumda düşecek takımmlardan sadece birisi değişiyor. VAR sistemi olmasaydı Bursaspor kümede kalacak, onun yerine Göztepe küme düşecekti. Bu arada Bursaspor ile Erzurumspor bu sezon ligde küme düşmenin kaldırılması ve ligin 20 takımlı olması için başvuruda bulundu.

İLK 5 SIRA DEĞİŞMİYOR

VAR sistemi geçtiğimiz sezon yürürlükte olmasaydı Süper Lig'de şampiyon aynı olacağı gibi ilk 5 sıra da değişmeyecekti. VAR sistemi ilk yılında bazı karışıklıklara neden olduysa da önümüzdeki sezon bu karışıklığın büyük oranda giderileceği ümit ediliyor.