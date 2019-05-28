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VAR kararları 'u yaktı

VAR sisteminden en çok canı yanan takım oldu. VAR steisminde 8 puanı kaybolup giden Bursaspor, bu sistem olmasaydı ligde kalacaktı. Yerine düşen takım ise olacaktı.

VAR olmasa Bursa ligde kalacaktı

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından küme düşen Erzurumspor ve cephesi VAR kararlarına tepki gösterirken Başkanı de "Bu sene düşenler birazcık Türk futbolunun VAR karambolüne gitti" dedi. VAR sistemi olmasaydı Bursaspor 8, 5, ve Erzurumspor 4, Göztepe 2 puan fazla alacaktı. Bu durumda düşecek takımmlardan sadece birisi değişiyor. VAR sistemi olmasaydı Bursaspor kümede kalacak, onun yerine Göztepe küme düşecekti. Bu arada Bursaspor ile Erzurumspor bu sezon ligde küme düşmenin kaldırılması ve ligin 20 takımlı olması için başvuruda bulundu.

İLK 5 SIRA DEĞİŞMİYOR
VAR sistemi geçtiğimiz sezon yürürlükte olmasaydı Süper Lig'de şampiyon aynı olacağı gibi ilk 5 sıra da değişmeyecekti. VAR sistemi ilk yılında bazı karışıklıklara neden olduysa da önümüzdeki sezon bu karışıklığın büyük oranda giderileceği ümit ediliyor.

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