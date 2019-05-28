Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O soruyu cevapladı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve İtalya ekiplerinden Roma'da forma giyen dünyaca ünlü forvet oyuncu Edin Dzeko İstanbul'a geldi. İstanbul'da Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Dzeko'nun buradan Muğla'nın Dalaman ilçesine gitti. Yıldız oyuncu burada kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mıısın?" şeklindeki soruyu yanıtladı.
28.05.2019 00:35
- Son Güncelleme: 28.05.2019 00:36
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