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Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O soruyu cevapladı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve İtalya ekiplerinden Roma'da forma giyen dünyaca ünlü forvet oyuncu Edin Dzeko İstanbul'a geldi. İstanbul'da Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Dzeko'nun buradan Muğla'nın Dalaman ilçesine gitti. Yıldız oyuncu burada kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mıısın?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

28.05.2019 00:35 - Son Güncelleme: 28.05.2019 00:36
Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O soruyu cevapladı

İtalyan ekibi Roma'da giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Edin Dzeko, tatilini geçirmek üzere menajeri Mirsad Türkcan ile birlikte Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi.

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O soruyu cevapladı

Bu ziyaret üzerine, hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Bosna Hersekli oyuncuya bu yönde bir soru soruldu. İşte yıldız oyuncunun yanıtı...

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O soruyu cevapladı

İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti.

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O soruyu cevapladı

Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? O soruyu cevapladı

Dzeko, alanda Fenerbahçe atkısı açarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sarı-lacivertli bir taraftarların atkı açmasına da izin vermedi. Taraftarın atkı açma girişimini eliyle iten Bosnalı yıldız, aynı taraftarla atkı açmadan fotoğraf çektirtirdi.

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