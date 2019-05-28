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  • 28.05.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:29

, A sundan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A 'da dan çıkarıldı.

Yıldız isim aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A 'da , sakatlığı nedeniyle dan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Ozan Kabak, takımı Stuttgart'ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.

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