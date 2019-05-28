A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz şimdi üretimde sıkıntı çekiyoruz. Yabancı sayısı günlük değişimleri ortaya çıkarır. Fazla olsun, az olsun, 5 olsun, 6 olsun. Bugün de öyle işte. 14'tü, şimdi daha az olsun. Şu anda alt lige de baktığınız zaman 3, 4 oyuncu kulübede. Süper Lig'de de aynı şekilde. 14 yabancı oyuncunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kulüplerin kurumsal yapısı, ekonomik denetimleri olduğu zaman zaten asıl değişmesi gerekenler oralar. Ama diğer taraftan bugün için de sayı fazla. Kriterleri de vardı 14 yabancının, onlar hiç uygulanmadı. Tabi şu anda anlaşmalar devam ediyor. Onlar azaltılabilir. 14, 12, 8 düşürülebilir. Aynı şekilde sahada oynayanlar düşürülebilir" dedi.

MANTALİTE FARKI VAR

Güneş, "Biz nasıl yabancı alıyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya'nın aldığı yabancıları mı alıyoruz. Almanya Türkiye'den Bruma'yı 15 milyona yatırım diye alıyor. Biz 5 milyona şampiyon olmak için alıyoruz. O da yaşlı, futbol hayatının son dönemini oynayacak. Yabancı tartışmasını farklı yapmamız lazım. Sağlıklı yabancı alışımız yok" diye konuştu.

İKİ MAÇ DA ÇOK KRİTİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa ve İzlanda ile oynayacağımız Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarına da değinerek, "Önceliğimiz iki maçta 6 puan alabilmek. Bu 2 maçta 6 puan almak en güzeli. 4 puan çok iyi. 3 puan İzlanda'yı yenmek şu anda 'evet' derim. 2 maçta 2 puan da çok değerli olabilir... Allah korusun sahamızda kaybettik, deplasmanda 1 puan da çok kötü değil. Öyle iki maç oynayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.