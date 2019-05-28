Werder Bremen ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Max Kruse, Fenerbahçe yolunda... Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin Kruse ile Bremen'deki evinde bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Comolli'nin 31 yaşındaki Alman golcüye 2+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Max Kruse, bu sezon Werder Bremen formasıyla 36 maça çıktı ve 12 gole imza attı. Kruse attığı gollerin yanı sıra attırdığı gollerle de adından söz ettiriyor. Tecrübeli golcü 12 golün yanı sıra 14 de asist yaptı. Max Kruse Alman Milli Takımı'nda 14 kez forma giyerken 4 gol attı. Kruse, forvet olmasına rağmen 10 numara bölgesinde de oynayabiliyor. Kruse, tekniğiyle ön plana çıkıyor.