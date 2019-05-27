Tahincioğlu Basketbol Ligi çeyrek final play off maçında Türk Telekom evinde Fenerbahçe Beko'yu 88-85 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. 2 maç kazanan tarafın adını yarı finale yazdıracağı seride 3. maç F.Bahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Günün diğer maçında Beşiktaş'ı 82-73 yenen Tofaş yarı finale yükseldi.
- Spor
- 27.05.2019
- Gazete
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