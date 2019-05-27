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Telekom seriyi 1-1’e getirdi! 88-85 Beko

Telekom, Fener’i yendi seriyi 1-1’e getirdi

Tahincioğlu Basketbol Ligi çeyrek final play off maçında evinde Beko'yu 88-85 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. 2 maç kazanan tarafın adını yarı finale yazdıracağı seride 3. maç F.Bahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Günün diğer maçında Beşiktaş'ı 82-73 yenen Tofaş yarı finale yükseldi.

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