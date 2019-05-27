Süper Lig'de küme düşen takımlar hangileri? Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayaran şampiyonluğa ulaştı. Sarı-Kırmızılılar böylelikle üst üste 2'nci toplamda 22'nci kez şampiyon oldu. Öte yandan puan durumu tablosunda son 3 takım küme düştü. 26 Mayıs'ta oynanan maçlar sonrasında küme düşen takımlar belirlendi. Peki, Süper Lig'de küme düşen takımlar hangileri? Avrupa kupalarına kimler gidecek? İşte Süper Lig küme düşen takımlar ile 34. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Sezonu 16. sırada tamamlayan Bursaspor, 17. bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 18. Akhisarspor, Süper Lig'e veda eden takım oldular.

SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 34 20 9 5 72 36 36 69 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 34 19 10 5 49 22 27 67 3. BEŞİKTAŞ 34 19 8 7 72 46 26 65 4. TRABZONSPOR 34 18 9 7 64 46 18 63 5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 34 13 8 13 47 46 1 47 6. FENERBAHÇE 34 11 13 10 44 44 0 46 7 ANTALYASPOR 34 13 6 15 39 55 -16 45 8. ATİKER KONYASPOR 34 9 17 8 40 38 2 44 9. AYTEMİZ ALANYASPOR 34 12 8 14 37 43 -6 44 10. ÇAYKUR RİZESPOR 34 9 14 11 48 50 -2 41 11. DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 10 11 13 49 54 -5 41 12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 34 10 11 13 35 50 -15 41 13. MKE ANKARAGÜCÜ 34 11 7 16 38 53 -15 40 14. KASIMPAŞA 34 11 6 17 53 62 -9 39 15. GÖZTEPE 34 11 5 18 37 42 -5 38 16. BURSASPOR 34 7 16 11 28 37 -9 37 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 8 11 15 36 43 -7 35 18. AKHİSARSPOR 34 6 9 19 33 54 -21 27

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan skorlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-2

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 4-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 2-3

Atiker Konyaspor-Akhisarspor: 0-0

Göztepe-MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 3-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 1-2

AVRUPA KUPALARINA GİDECEKLER

Türkiye'yi gelecek sezon 5 takım Avrupa kupalarında temsil edecek.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. İkinci Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde gruplara kalmak için yarışacak.

Ligi 3. sırata bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplardan katılacak. Trabzonspor ise "Kupa 2"de eleme maçları oynayacak.

Şampiyon Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla lig 5'incisi Evkur Yeni Malatyaspor da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Sarı-siyahlılar, gruplara katılabilmek için eleme maçları yapacak.

DIAGNE, REORLA GOL KRALI OLDU

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli Mbaye Diagne, gol kralı unvanını aldı.

Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa'da geçiren ve 20 kez fileleri havalandıran Diagne, ikinci yarıda ise sarı-kırmızılı formayla 10 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne, toplamda 30 golle krallığa ulaşırken, bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten devraldı.

Sarı-kırmızılı futbolcuyu 17 golle Çaykur Rizesporlu Vedat Muric, 16'şar golle Beşiktaşlı Burak Yılmaz ve Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse izledi.