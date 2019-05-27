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  • 27.05.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:02

'da kararı

'da sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan ile ilgili teknik heyet ve yönetim kararını verdi. 2011-12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı formayı terleten tecrübeli futbolcunun maaşında indirime gitmesi halinde takımda kalabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Selçuk İnan kararı

yönetimi ve teknik heyeti, sözleşmesi sona eren 'ın maaşında indirim yapması halinde takımda kalmasını istiyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ile bir sene daha yola devam edilmesi planlanıyor.

Yönetim son yıl aldığı 2 milyon 950 bin avroluk ücretin verilemeyeceğini Selçuk İnan'a iletti. Bir sene daha oynamak isteyen tecrübeli futbolcu da indirime sıcak bakıyor.

EREN VE SİNAN ELEŞTİRİSİ
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk sevincini yaşarken, kupa töreni ve kutlamalara Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş'ün katılmaması eleştiri aldı.

Derdiyok'un ilk yarı Başakşehir maçındaki golü ile Sinan'ın Göztepe mücadelesinde galibiyeti getiren golü çok kritikti.

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