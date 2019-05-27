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  • 27.05.2019 08:20
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 08:20

kararını verdi: ...

'da önümüzdeki sezon önemli değişiklikler olacak. Katalan ekibi birçok futbolcusuyla yollarını ayırıyor.

Barcelona kararını verdi: Arda Turan...

Bu sezon tarihinin 26. şampiyonluğunu kazanan , UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek elenmişti. Üst üste beşinci kez İspanya 'nı kazanmak için sahaya çıkan Katalan ekibi Valencia karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenen ardından da Kral Kupası'nı Valencia'ya kaptıran Barcelona'da yeni sezon öncesi tam 11 isimle ilgili radikal kararlar alındı.

Sport gazetesi Katalan ekibinin yollarını ayıracağı isimleri tek tek sıraladı. Bu isimler arasında da yer aldı.

Ayrıca kulübün başkanı ve takımın yıldızı 'nin İspanyol teknik adam Ernesto Valverde ile gelecek sezon çalışmaya sıcak bakmadıkları ifade ediliyor.

Sport, daha önce de Arda Turan ile ilgili bir haber kaleme almış, oyuncunun İspanyol kulübündeki döneminin artık sona ereceğini kaydetmişti.

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