"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım izlemek için Silivri'ye geldi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkan Aziz Yıldırım izleyici olarak Silivri'ye geldi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, işleri dolayısıyla yurt dışında bulunduğu için davaya katılamadı.

AZİZ YILDIRIM: 'FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDE YÖNETİCİ OLARAK YER ALMAYACAĞIM"

Davayı yerinde izlemek için Slivri'ye gelen Aziz Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ben 2013 yılında 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz."

"Üst kimliğimiz Fenerbahçe'dir. Birliğinizi bozmayın, bölünmeyin. Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu ne de başka bir şey. Ben bir daha Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetici olarak yer almayacağım. Ama hayatımı verdiğim bir kulübe küsmem, darılmam mümkün olamaz. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için hepimiz destek olacağız. Eğer Fenerbahçe bölünme yaşarsa bizi çok kötü günler bekler."

"Bugün Fenerbahçe TV'yi burada gördüm, mutlu oldum. Ama FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider."

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 108 sanığın, Aziz Yıldırım ve futboldünyasındaki bir çok isme, "Futbol soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları öne sürülüyor. Şüphelilerin "Özel hayata ilişkin görüntüleri sesleri ifşa etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Haberleşme gizliliğini ihlal etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 8 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor. İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

DERNEKLER DE SİLİVRİ'DE

1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçeliler Derneği, Sarı Lacivert Derneği, 1907 ÜNİFEB gibi grupların temsilcileri de 2'şer temsilciyle duruşmada...