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Kutlamalara katılmaması krize neden oldu! Değerini bulursa satılacak

Kupa törenine katılmayan ’ye taraftar çok kızdı. Yaptığı paylaşım da işin tuzu biberi oldu. Terim, kendisine izin v-er miş olmasına rağmen o da kızgın. Değerini bulursa Diagne satılacak

Diagne the end

SÜPER Lig'in gol kralı Diagne'nin kutlamalarda olmaması ise kupa gecesinde dikkat çeken en büyük detay oldu. 'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı ve bu yüzden kutlamalara katılmadığı öğrenildi. Ancak durum bu kadar basit değil.

TERİM İZİN VERDİ AMA KIZGIN
Terim'in Diagne'nin kendisinden izin istemesine kızdığı belirtiliyor. Taraftar da tepkisini dile getirmiş durumda. Diagne'nin tören esnasında arabasıyla birlikte "İyi Günler" paylaşımına da tepki vardı.

GALATASARAY 2 SANTRFOR ARAYACAK​
Kulübe yakın kaynaklar Diagne'nin adı açıklanmasa da satış listesine konduğu ve eğer değerini bulması durumunda en iyi fiyatı veren kulübe satılacağı öğrenildi. Bu durumda G.Saray 1 değil 2 santrfor arayışında olacak.

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