Spor Toto 1. Lig play-off'ta finalin adı belli oldu: Hatayspor-Gazişehir Gaziantep

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu. Ayrıntılar geliyor... Hatayspor finale çıktı | Hatayspor: 3 - Adana Demirspor: 2 Maç sonucu
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