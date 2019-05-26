Süper Lig'de kümede kalma umutlarını son haftaya kadar taşıyan BB Erzurumspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenmesine rağmen Göztepe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmesiyle lige veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada orta sahada kaptığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Chery'nin penaltı noktası üzerinde vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kravets'in ıskaladığı topu kaleci Sehic kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada soldan Deniz Türüç'ün ortasına penaltı noktası üzerinde Chery'nin gelişine vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

sert şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

40. dakikada Kravets'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Mert Özyıldırım'ın kaleciyle karşı karşı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

43. dakikadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

İKİNCİ YARI

54. dakikada gelişen atakta Tshabala'nın pasında topla buluşan Sunu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Lung topu kornere çeldi.

58. dakikada Chery'nin ortası defanstan dönerken topu önünde bulan Varela'nın sert şutu Sehiç'in kucağında kaldı.

63. dakikada rakip sahadan gelen uzun topu ceza sahası dışında eli ile kesen Kaleci Lung kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Gyan'ın sert kafa vuruşu Kaleci Sehiç'te kaldı.

79. dakikada şık hareketler ile ceza sahasına giren Emrah'ın Kaleci Muammer ile karşı karşıya yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada Tshabala'nın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutu Muammer parmaklarını ucuyla kornere çeldi.

BB Erzurumspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenmesine rağmen Göztepe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmesiyle lige veda etti.