Valbuena’dan veda mesajı

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve Olympiakos'la anlaşan Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarlara sosyal medya üzerinden veda etti. Fransız futbolcu, "2 yıllık Fenerbahçe maceramın sonuna geldik. Bu bir elveda değil, çünkü sizlerin sayesinde İstanbul ve Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman bir yeri olacak. İstanbul benim için hep Sarı- Lacivert" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 26.05.2019
- Gazete
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