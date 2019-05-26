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Valbuena’dan veda mesajı

Kanarya’dan ayrılan Fransız yıldız, “ hep kalbimde kalacak” dedi.

Valbuena’dan veda mesajı
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve 'la anlaşan , Sarı-Lacivertli taraftarlara sosyal medya üzerinden veda etti. Fransız futbolcu, "2 yıllık maceramın sonuna geldik. Bu bir elveda değil, çünkü sizlerin sayesinde ve Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman bir yeri olacak. İstanbul benim için hep Sarı- Lacivert" ifadelerini kullandı.

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