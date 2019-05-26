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Frey’i istiyor

takımı , ’nin 24 yaşındaki golcüsünün peşinde.

Leeds United FREY’İ İSTİYOR
F.Bahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Michael Frey'e talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leeds United, gelecek sezon İsviçreli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Leeds'i yakından takip eden muhabirler Michael Frey hakkında değerlendirmelerde bulundu. ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Michael Frey, bu sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 5 gol attı.

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