İrem Derici Türk Telekom’u salladı

Galatasaray'ın dün gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarında sahne olan şarkıcı İrem Derici, Türk Telekom Stadı'nı coşturdu. Sahaya çıktığı anda "Cimbomum olay olacak" diye taraftarlara seslenen İrem Derici'nin şarkılarında Sarı-Kırmızılı taraftarlar da keyifli anlar yaşadı.







Ayla, "Kupalara layıksın sen G.Saray" şarkısını seslendirdi.







Emre Aydın







Sarı-kırmızılı takımın Faslı futbolcusu Belhanda, çocuklarıyla birlikte şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Yıldız futbolcunun çocukları, sempatik tavırlarıyla geceye renk kattı.