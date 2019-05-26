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  • 26.05.2019 21:27
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 21:27

- MKE Ankaragücü maç sonucu

'in son haftasına sahasında Ankragücü'nü konuk eden , sahadan 2-1 galip ayrılarak kümede kalmayı başardı.

Göztepe kümede kaldı!

ile Ankaragücü, 'in son haftasında karşı karşıya geldi. Maç öncesi 35 puanla 15. sırada yer alan Göztepe, rakibini 2-1 yenerek ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında ev sahibi, Alpaslan ile öne geçti.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

74. dakikada Ankaragücü, Pazdan ile skoru eşitledi.

84. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Topun başına geçen Deniz Kadah takımını ligde tutan golü attı: 2-1.

Puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi, rakipleri ve 'un kazanmasına rağmen ligde kalmayı başardı.

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