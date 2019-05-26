Göztepe ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geldi. Maç öncesi 35 puanla 15. sırada yer alan Göztepe, rakibini 2-1 yenerek ligde kalmayı başardı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında ev sahibi, Alpaslan ile öne geçti.
İlk yarı 1-0 sona erdi.
74. dakikada Ankaragücü, Pazdan ile skoru eşitledi.
84. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Topun başına geçen Deniz Kadah takımını ligde tutan golü attı: 2-1.
Puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi, rakipleri Bursa ve Erzurum'un kazanmasına rağmen ligde kalmayı başardı.
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