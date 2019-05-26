Babel Galatasaray'ı resmen açıkladı
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a giden ve takımının küme düşmesinin ardından serbest kalan Ryan Babel transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Babel Galatasaray'dan teklif aldığını doğrularken, Beşiktaşlı taraftarlardan da tehdit aldığını söyledi.
26.05.2019 16:07
- Son Güncelleme: 26.05.2019 16:11
Beşiktaş'tan ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel açıklamalarda bulundu.
Hollandalı futbolcu Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebileceğinin mesaj verdi.
Transfer sürecinde sabırlı olmanın gerektiğini ifade eden Babel, Beşiktaş taraftarının kendisini olan tepkisini normal olarak değerlendirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Sosyal medya üzerinde çok ciddi tepkiler gördüm! Ölüm tehditleri? Evet, bu şekilde tepkiler de aldım."
"Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum."