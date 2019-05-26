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'den Rafinha bombası

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fener ’nın gözden çıkardığı Brezilyalı orta saha Rafinha’yı istiyor.

Rafinha bombası
Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe de işi sıkı tutuyor. Süper Lig henüz bitmemiş olmasına rağmen çalışmalarına hız veren Kanarya, Barcelona'nın gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Rafinha'nın peşine düştü. İki tarafın ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.

TRANSFER RAFİNHA'YA BAĞLI!
F.Bahçe Yönetimi önümüzdeki günlerde Barcelonalı yetkililerle bir kez daha bir araya gelecek ve transfer şartlarını masaya yatıracak. Transferde Rafinha'nın tutumu belirleyici olacak.



İSPANYA'DAN AYRILACAK
İspanyol medyasına açıklamalarda bulunan Rafinha, gelecek sezon dışına çıkmak istediğini belirtti. 26 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi ve 1 gol attı.

7 YILDIR BARÇA'DA OYNUYOR
Barcelona altyapısında yetişen ve 7 yıldır Katalan kulübünde forma giyen Rafinha, Inter ve Celta'da kiralık oynadı. Barcelona yeni sezonda onu kadrosunda düşünmediği için tekliflere açık.

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