sezon için planlamayapanaltyapıdayetişenyuvaya dönüyor. Geçtiğimizgünlerde tecrübelifutbolcuileyıllık önanlaşma sağlayanekip, alt yapısındayetişenmilli kalecirenklerinebağlamak için hareketegeçti.menajerigeçtiğimizgünlerdegiderek anlaşmanındetaylarını konuştu.dayapılan teklife sıcak baktığıvedönmekistediği öğrenildi.tecrübeli eldiveniise liginson haftasında bu akşamkarşılaşmasındasarı-lacivertliformayı büyük bir ihtimalleson kez giyecek.bu sezonmaçta görev yaptı.