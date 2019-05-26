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kalesini sağlama alıyor! geri dönüyor...

ile gelecek sezon için kesin anlaşma sağlayan , eski kalecisi ’u da Başakşehir’den transfer etmek için resmen harekete geçti.

Mert Günok geri dönüyor
Gelecek sezon için planlama yapan Fenerbahçe'de altyapıda yetişen Mert Günok, yuvaya dönüyor. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık ön anlaşma sağlayan Sarılacivertli ekip, alt yapısında yetişen Medipol Başakşehirli milli kaleci Mert Günok'u renklerine bağlamak için harekete geçti.



MENAJERİ TÜM DETAYLARI KONUŞTU
Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu. Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve F.Bahçe'ye dönmek istediği öğrenildi.



VOLKAN SON KEZ KALEYE GEÇİYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel ise ligin son haftasında bu akşam Antalyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı büyük bir ihtimalle son kez giyecek. Volkan bu sezon 15 maçta görev yaptı.

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