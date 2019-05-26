Gelecek sezon için planlama yapan Fenerbahçe'de altyapıda yetişen Mert Günok, yuvaya dönüyor. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık ön anlaşma sağlayan Sarılacivertli ekip, alt yapısında yetişen Medipol Başakşehirli milli kaleci Mert Günok'u renklerine bağlamak için harekete geçti.
MENAJERİ TÜM DETAYLARI KONUŞTU
Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu. Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve F.Bahçe'ye dönmek istediği öğrenildi.
VOLKAN SON KEZ KALEYE GEÇİYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel ise ligin son haftasında bu akşam Antalyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı büyük bir ihtimalle son kez giyecek. Volkan bu sezon 15 maçta görev yaptı.
MENAJERİ TÜM DETAYLARI KONUŞTU
Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu. Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve F.Bahçe'ye dönmek istediği öğrenildi.
VOLKAN SON KEZ KALEYE GEÇİYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel ise ligin son haftasında bu akşam Antalyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı büyük bir ihtimalle son kez giyecek. Volkan bu sezon 15 maçta görev yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.