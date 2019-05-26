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G.Saray’dan ezeli rakibine gönderme: Fener ağlama!

“Ağlama” diye tişört satışa sundu da sahaya ‘Fener ağlama’ şarkısıyla çıktı.

Fener ağlama!
Galatasaray, 22. şampiyonluğu kutlarken ezeli rakibi 'ye göndermede bulunmayı da ihmal etmedi. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ligin 28. haftasındaki derbi sonrası "Ağlama" emojisi paylaşımına yanıt verdi. Cimbom bu kez "Ağlama" emojisinin yer aldığı bir tişört bastırdı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın Faslı futbolcusu da "Fener Ağlama" ifadeleri yer alan bir şarkı ile kutlama için platforma çıkarak rakibine göndermede bulundu.

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