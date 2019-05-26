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Düşme hattında kritik Pazar! İki takım daha bugün ’e veda edecek

bugün taraftarı önünde A.Gücü’nü yenerse ve ’e veda edecek. Bursaspor ise, Malatya'yı yenerek Göz-Göz'ün hatasını bekleyecek. Erzurumspor ise zoru başarmayı istiyor.

Düşme hattında kritik Pazar!

Süper Lig'de düşme hattında kritik pazar... Akhisarspor'un ardından lige veda edecek iki takım son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak. Saat 19.00'da başlayacak maçlarda Göztepe-A. Gücü, Kayserispor-Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor- Bursaspor maçları oynanacak. son maçlar öncesinde en avantajlı takım. Sahasında A.Gücü ile karşılaşacak olan Göz-Göz maçı kazandığı taktirde kümede kalacak. Bursaspor ve düşecek.



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Bursaspor, Malatyaspor'u yener Göz-Göz puan kaybederse Timsah ligde kalacak. Bursa berabere kalır, Göztepe yenilirse averaj hesapları devreye girecek. Erzurumspor ise 'u yendikten sonra Bursaspor'un puan kaybetmesini, Göztepe'nin ise mağlup olmasını bekleyecek.

3'LÜ AVERAJDA ERZURUM!
Göztepe, ve Erzurum 35 puanda bitirirse, Dadaş ligde kalıyor.
Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak. Dadaşlar, Göztepe'ye karşı ikili averajda üstün​

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