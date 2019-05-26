Süper Lig'de düşme hattında kritik pazar... Akhisarspor'un ardından lige veda edecek iki takım son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak. Saat 19.00'da başlayacak maçlarda Göztepe-A. Gücü, Kayserispor-Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor- Bursaspor maçları oynanacak. Göztepe son maçlar öncesinde en avantajlı takım. Sahasında A.Gücü ile karşılaşacak olan Göz-Göz maçı kazandığı taktirde kümede kalacak. Bursaspor ve Erzurum düşecek.







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Bursaspor, Malatyaspor'u yener Göz-Göz puan kaybederse Timsah ligde kalacak. Bursa berabere kalır, Göztepe yenilirse averaj hesapları devreye girecek. Erzurumspor ise Kayserispor'u yendikten sonra Bursaspor'un puan kaybetmesini, Göztepe'nin ise mağlup olmasını bekleyecek.





3'LÜ AVERAJDA ERZURUM!

Göztepe, Bursaspor ve Erzurum 35 puanda bitirirse, Dadaş ligde kalıyor.

Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak. Dadaşlar, Göztepe'ye karşı ikili averajda üstün​

