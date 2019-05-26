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Dorukhan’a hücum

’ın genç yıldızı Dorukhan’a Ajax’ın ardından ve İngiliz kulüplerinden de teklif geldiği bildirildi. Yönetim Dorukhan’ın değerini bulması için beklemeye geçti.

Dorukhan’a hücum
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için Ajax'ın ardından İtalyan ve İngiliz kulüplerinin ilgisi var. Beşiktaş Yönetimi'ne henüz bu futbolcu için teklif gelmezken, yönetim de gelmesi muhtemel teklifleri, milli maçların ardından kabul edecek. Dorukhan Toköz'ün, milli forma altında, süre alması halinde göstereceği performans da çok önemli.

BEŞİKTAŞ 7 MİLYONA RAZI DEĞİL
Dorukhan için özellikle kulüplerinin 7 milyon Euro'luk teklifte bulunacağının haberleri çıksa da, yönetim bu futbolcu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açmayı düşünüyor. Beşiktaş, oyuncunun değerini bulmadan satmayacak.

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