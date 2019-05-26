Devre arasında Nice'ten ayrılarak bir başka Fransız ekibi Olimpik Marsilya'nın yolunu tutan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin adı, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemin meşgul ediyordu.
Devre arasında Nice'ten ayrılarak bir başka Fransız ekibi Olimpik Marsilya'nın yolunu tutan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin adı, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemin meşgul ediyordu.
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