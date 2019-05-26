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  • 26.05.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 12:37

'ye Balotelli müjdesi! Her an açıklanabilir...

'da forma giyen İtalyan golcü 'nin adı, bir süredir 'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. 28 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, dün yaptığı resmi açıklamayla Sarı Lacivertli kulübe müjdeli haberi verdi.



Devre arasında Nice'ten ayrılarak bir başka Fransız ekibi Olimpik Marsilya'nın yolunu tutan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin adı, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemin meşgul ediyordu.

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