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Bayern baş döndürücü

Nijerya basınına konuşan Henry Onyekuru, “Bayern Münih gibi kulüpler ile adımın anılması mutluluk verici ve elbette baş döndürücü” dedi.

Bayern baş döndürücü
G.Saray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Nijerya basınına açıklamalarda bulundu. Bayern Münih tarafından istendiği yolunda çıkan haberleri cevaplayan Onyekuru, "Bayern gibi kulüpler ile adımın anılması mutluluk verici ve elbette baş döndürücü. Ancak adım adım gitmek gerekir. Ben sadece önümdeki hedeflere odaklanmış durumdayım. Neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

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