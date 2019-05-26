Bayern baş döndürücü

G.Saray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Nijerya basınına açıklamalarda bulundu. Bayern Münih tarafından istendiği yolunda çıkan haberleri cevaplayan Onyekuru, "Bayern gibi kulüpler ile adımın anılması mutluluk verici ve elbette baş döndürücü. Ancak adım adım gitmek gerekir. Ben sadece önümdeki hedeflere odaklanmış durumdayım. Neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.
- Spor
- 26.05.2019
- Gazete
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