Aslan’a Diagne şoku

Sezonu 30 golle tamamlayan Mbaye Diagne'nin Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmaması büyük şok yarattı. Yıldız oyuncu, takım arkadaşları otobüsle şampiyonluk turu atarken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Diagne otomobiliyle olan fotoğrafını paylaşarak altına, "İyi günler" notunu yazdı. Diagne'nin Senegal'de olduğu iddia edildi. Sinan Gümüş ve Taffarel de törene katılmadı.
- Spor
- 26.05.2019
- Gazete
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