Abdürrahim Albayrak'tan ince mesajlar... G.Saray 2. Başkanı Ünal Aysal döneminde Fatih Terim'i göreve getirdiklerini söyleyerek, "Başkanın o zaman yanında olan arkadaşlar Fatih Terim'i göndermenin yollarını arıyordu. Galatasaray'a çok büyük düşmanlık ettiler. Kıskançlık yaptılar" ifadesini kullandı.
BORÇSUZ BİR KULÜP OLURDUK
Terim'in o dönemde gitmemesi halinde şu anda borçsuz, mülkü olan, rahat bir kulüp olacaklarını ifade eden Albayrak, "Herkesi kutlamalara çağırdık. Düşmanlık kıskançlık bitsin. Beyaz sayfa açalım" diye konuştu.
ARDA'YA TERİM KARAR VERİR
Arda Turan'ın yeniden Galatasaray'a döneceği haberlerini de cevaplayan Albayrak, "Benim bilgim yok. Hocamızla bu konuyu konuşmadık. Ancak hocamız Arda'yı isterse değerlendiririz" diye konuştu.
NİHAT AĞABEYİ ÇOK SEVİYORUM
TFF başkanlığına aday olacak Nihat Özdemir'le ilgili bir değerlendirme yapan Albayrak, "Nihat ağabeyi çok seviyorum. Fenerbahçe şapkasını bir yere koyacaktır. Kendisiyle görüştüm" ifadesini kullandı.
BORÇSUZ BİR KULÜP OLURDUK
Terim'in o dönemde gitmemesi halinde şu anda borçsuz, mülkü olan, rahat bir kulüp olacaklarını ifade eden Albayrak, "Herkesi kutlamalara çağırdık. Düşmanlık kıskançlık bitsin. Beyaz sayfa açalım" diye konuştu.
ARDA'YA TERİM KARAR VERİR
Arda Turan'ın yeniden Galatasaray'a döneceği haberlerini de cevaplayan Albayrak, "Benim bilgim yok. Hocamızla bu konuyu konuşmadık. Ancak hocamız Arda'yı isterse değerlendiririz" diye konuştu.
NİHAT AĞABEYİ ÇOK SEVİYORUM
TFF başkanlığına aday olacak Nihat Özdemir'le ilgili bir değerlendirme yapan Albayrak, "Nihat ağabeyi çok seviyorum. Fenerbahçe şapkasını bir yere koyacaktır. Kendisiyle görüştüm" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.