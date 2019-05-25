Konya'da gol sesi çıkmadı

2012-2013 sezonunda Süper Lig'e merhaba diyen ve geçen yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp UEFA'ya giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.
21'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı.
43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
Ramazan Ayı nedeniyle, karşılaşmanın ikinci yarısı başında Akhisarsporlu Zeki Yavru (61) orucunu açtı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi.
80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
21'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı.
43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
Ramazan Ayı nedeniyle, karşılaşmanın ikinci yarısı başında Akhisarsporlu Zeki Yavru (61) orucunu açtı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi.
80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
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