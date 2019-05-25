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  • 25.05.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 21:08

Konya'da gol sesi çıkmadı | :0 - Akhisarspor:0 Maç sonucu

TFF Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.

Konya'da gol sesi çıkmadı
2012-2013 sezonunda Süper Lig'e merhaba diyen ve geçen yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp UEFA'ya giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.

21'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı.

43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.



Ramazan Ayı nedeniyle, karşılaşmanın ikinci yarısı başında Akhisarsporlu Zeki Yavru (61) orucunu açtı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi.
80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.

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