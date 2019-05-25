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  • 25.05.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 19:52

Valbuena Fenerbahçe'ye resmen veda etti!

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takıma veda etti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen veda etti

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takıma veda etti.

Fransız yıldız paylaşımına, 'İstanbul her zaman sarı-lacivert olacak' notunu düştü.


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