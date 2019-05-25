Valbuena Fenerbahçe'ye resmen veda etti! Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takıma veda etti.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takıma veda etti.



Fransız yıldız paylaşımına, 'İstanbul her zaman sarı-lacivert olacak' notunu düştü.





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