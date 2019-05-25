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  • 25.05.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 18:19

Son dakika: 'de başkan adayları belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylar belli oldu.

TFF'de başkan adayları belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

'Türkiye Futbol Federasyonu'nun 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Bülent Gürkut
1. Durmuş Ali İlik
3. Veli Olgaç
4. Nihat Özdemir
5. Ayhan Sağaltıcı

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