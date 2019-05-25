Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.05.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 12:06

maçı sonrası ayrılığı böyle açıkladı!

'in 34.haftasında ile karşılaşan maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılarak sezonu kapattı. Maç sonrası Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu 'ın yaptığı paylaşım olay yarattı ve ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Maç bitti ayrılığı açıkladı! Burak Yılmaz...

, 'in 34. haftasında 'yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, 34. hafta sonunda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puana ulaşarak sezonu üçüncü sırada tamamladı. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine katılacak Beşiktaş, elde ettiği üçüncülükle organizasyonda gruplarda yer alacak.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın golcü futbolcusu 'ın yaptığı Adriano paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Haziran 2019'da sona erecek Adriano ile bir fotoğraf paylaşan tecrübeli golcü, "Teşekkürler" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.

ŞENOL HOCA'YA PAYLAŞIMLI VEDA

Öte yandan Kasımpaşa maçı teknik direktör 'in vedasına sahne oldu. Burak Yılmaz maç sonrası Şenol Güneş ile bu fotoğrafı paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBurak Yılmaz Kasımpaşa maçı sonrası ayrılığı böyle açıkladı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri