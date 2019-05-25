Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu lider olarak tamamlayan Galatasaray 22'nci şampiyonluğunu ilan etti. Sürpriz şarkıcıların yer alacağı organizasyonun yayın bilgileri belli oldu. Stada gidemeyecek olan taraftarlar kutlamayı hangi kanaldan izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Galatasaray kupa töreni hangi kanalda? Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? İşte şampiyon Galatasaray'ın Gala Gecesi programı...

GALATASARAY KUPA TÖRENİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kupasıyla taçlandıracağı Gala Gecesi bu akşam saat 19.05'te başlayacak. Şampiyonluk kutlaması GS TV, galatasaray.com ve Galatasaray'ın resmi YouTube hesabı üzerindne canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI MBAYE DIAGNE

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken, Sarı-Kırmızılılara devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olan Mbaye Diagne sezonu 30 golle bitirerek gol krallığına ulaştı. Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Bafetimbi Gomis'in kırdığı rekoru eline geçirerek Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Mbaye Diagne'nin gol krallığına ulaşması ile birlikte Galatasaray tarihindeki 17. gol kralını çıkarmış oldu. 1959 sezonundan itibaren Fenerbahçe'nin gol kralı çıkardığı 15 isim bulunurken, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan 4'er isim bu sevinci yaşadı.

GÖSTERİ NASIL OLACAK?

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

Şampiyonlık kutlamasında sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi olacak.

LİGDE 22. KEZ ZİRVEDE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ YER ALACAK

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

15 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

KASASINI DOLDURDU

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.