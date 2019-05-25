Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara karışan ve rakip futbolcuya saldırdığı için 8 maç ceza alan Hasan Şaş'ı yine ağır cezalar bekliyor.

OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLER

Medipol Başakşehir maçında, yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için kontenjana takılan ve tribüne çıkan Hasan Şaş'ın saldırı ve küfürlü görüntüleri sosyal medyaya düştü. Saha içinde yer alan bir emniyet görevlisinin çektiği iddia edilen görüntülerde Şaş, akredite olmadığı halde sahaya inmiş, golün sevincini Fatih Terim ile paylaşmış, kendisine engel olmaya çalışan özel güvenlik Ömer Kılıç'ı itti.

Hakem ve temsilci raporlarında yer almayan bu görüntüler nedeniyle Hasan Şaş maçın ardından açıklama yapmış, "İlk defa (kavgada) ben yoktum. Tribündeydim biliyorsunuz. Çünkü, 3 yardımcı antrenörün biri her hafta değişmeli olarak tribünde kalıyor. Olayların hiçbirini görmedim. Neler oldu, bilmiyorum. Soracağım, izleyeceğim, öğreneceğim" demişti.

Ancak Hasan Şaş'ın bu konuşmalarının doğru olmadığı görüntülerle ispatlandı. Bunun üzerine TFF harekete geçti. Hukuk Müşavirliği'nin sosyal medya görüntülerini inceleyerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edeceği belirtildi.

Şaş'ın, "Sportmenliğe aykırı hareket"ten 1-3 maç, "kişilik haklarına saldırı, hakaret"ten 2 ila 5 maç ceza alabileceği, akredite alana izinsiz girmesinden dolayı da ayrıca yargılanacağı ifade edildi. Hasan Şaş'ı bekleyen bir başka tehlike de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet Kanunun 16. maddesindeki, "Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi yirmi günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" ifadesi, Hasan Şaş'ın başını yakabilir.