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’un gözü üçüncülükte

Trabzon ’yi yener da puan kaybederse sezonu 3. bitirecek.

Trabzon’un gözü üçüncülükte

'de üçüncülük şansını son haftaya taşıyan , bugün Çaykur spor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor'un bu maçı kazanması ve 'ın da puan kaybetmesi durumunda Bordo-Mavililer sezonu 3. sırada tamamlayacak. Fırtına, sezonu 3. tamamlarsa Avrupa Ligi'ne direkt katılacak. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi'nin yanı sıra kart cezalısı Amiri forma giyemeyecek.

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