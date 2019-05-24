Süper Lig'de üçüncülük şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor, bugün Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor'un bu maçı kazanması ve Beşiktaş'ın da puan kaybetmesi durumunda Bordo-Mavililer sezonu 3. sırada tamamlayacak. Fırtına, sezonu 3. tamamlarsa UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılacak. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi'nin yanı sıra kart cezalısı Amiri forma giyemeyecek.