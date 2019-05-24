Nihat Özdemir, TFF başkan adaylığını dün resmen açıkladı... TFF Başkan adayı futbol gündemine dair önemli açıklamalara imza attı. Adaletli olacaklarını vurgulayan Özdemir, "Kimsenin şüphesi olmasın. Yeni yönetimde olacak herkes kulüp ceketlerini dışarıya asarak yönetime girecek" diye konuştu.

KİMSEYİ MUTLU EDEMEZSİNİZ​

ÖZDEMİR, "Başkanlık kadar Türkiye'de daha zor bir görev olduğunu düşünemiyorum. Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu, maalesef diğer kesim mutsuz olacak" diyerek sözlerini sürdürdü.

KULÜPLER RAHATLAYACAK

TFF Başkan adayı, "Kulüplerin mevcut borçlarını belli bir süreye yayarak ödemesiz bir dönemle kulüpleri mali açıdan güçlendirme konusunda kararlıyız" diye konuştu.

DÜRÜST İÇİN NET KONUŞMADI

ALİ Dürüst'ün yönetimde olup olmayacağıyal ilgili Özdemir, "Yeni yönetimde olup olmayacağını söyleyemem. Bir olay yaşadı. G.Saray'dan gelen tepkiler sonrası geri döndü" dedi.

VAR SIZINTISI OLDUĞUNA İNANMIYORUM

NİHAT Özdemir, UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun kuralları gereği VAR konuşmalarının açıklanmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtları elimizde" sözüyle ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi: "Federasyonun dışında olan bir karar. O kayıtlar orada yok. Bizden dışarıya giden VAR kayıdı olduğuna inanmıyoruz"

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK

Yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Nihat Özdemir, "Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AYNI

Özdemir, "Yabancı sayısı önümüzdeki sezon da aynı sayıyla devam edecek. Alınacak karar ondan sonraki sezon için geçerli olmalıdır" dedi.

BİZİM EN ZOR İŞİMİZ MHK

Nihat Özdemir, "En zor işimizin MHK'de olduğuna inanıyorum. Kararları bütün Türkiye'yi etkiliyor. Yusuf Namoğlu ağabeyimiz, hem iş adamı hem eski hakem. Kimsenin onun dürüstlüğünden şüphesi olmaz. Yusuf Namoğlu dört dörtlük insandır. Sabri Çelik'in de dürüstlüğünden kimsenin şüphesi yok. VAR'la birçok şeyin ne olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.​

GÜNEŞ'E GÜVENİ TAM

Özdemir, A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e destek verdi. TFF Başkan adayı, "Şenol Güneş'in göreve getirilmesinde benim de imzam var" diye konuştu.