2018-19 sezonunda 34. hafta maçları bu akşam start alacak. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Sivas deplasmanına çıkacak. Üçüncülük mücadelesi veren takımlardan Beşiktaş, Kasımpaşa önüne çıkacak. Trabzonspor ise Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Maçlar 21.00'de başlayacak. 18.00'de ise ligi ikinci bitiren Başakşehir, Alanya'yı konuk edecek.