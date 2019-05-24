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'de son haftanın perdesi açılıyor

Ligde 34. hafta bu akşam start alıyor. Şampiyon G.Saray, Sivaas’ konuk olacak. ve Trabzon ise 3.’lük için sahaya çıkacak...

Son haftanın perdesi açılıyor

2018-19 sezonunda 34. hafta maçları bu akşam start alacak. Şampiyonluğunu ilan eden , Sivas deplasmanına çıkacak. Üçüncülük mücadelesi veren takımlardan , önüne çıkacak. ise Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Maçlar 21.00'de başlayacak. 18.00'de ise ligi ikinci bitiren , Alanya'yı konuk edecek.

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