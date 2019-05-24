Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.05.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 12:50

Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti

Son dakika haberine göre Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eski başkanlardan Ali Şen'in oğlu olan Şen kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'de şok istifa

Eski Kulüp Başkanı Ali Şen'in oğlu olan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Fenerbahçe Spor Kulübü yonetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şen sosyal medya hesabından istifa kararı alma nedenini de yazılı olarak paylaştı.

İşte Metin Şen'in yaptığı açıklama:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri