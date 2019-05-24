Eski Kulüp Başkanı Ali Şen'in oğlu olan Metin Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Fenerbahçe Spor Kulübü yonetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şen sosyal medya hesabından istifa kararı alma nedenini de yazılı olarak paylaştı.

İşte Metin Şen'in yaptığı açıklama: