Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz....

Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi.

TERİM VE DAVALA GÖREV ALAMAYACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.