Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. | Maçın CANLI anlatımı takvim.com.tr'de.​

Başakşehir-Alanyaspor maçının 11'leri​

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Elia, İrfan Can, Napoleoni, Bajic

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 1 (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Visca topa kafayı vurdu. Önce üst direğe çarpan top ardından da kaleci Ufuk Ceylan'a çarparak gol çizgisini geçti: 1-0

9. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, sol kanatta topla buluşan Elia, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ufuk Ceylan soluna gelen topu kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.