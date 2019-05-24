Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini yeniledi. Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi. Ataman yönetiminde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.
- Spor
- 24.05.2019
- Gazete
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