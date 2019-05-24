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sözleşme yeniledi! İki yıl daha yuvada kalacak

Ergin Ataman iki yıl daha yuvada kalacak
Anadolu Efes, başantrenör 'ın sözleşmesini yeniledi. Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi. Ataman yönetiminde Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.

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