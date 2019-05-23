Her fırsatta "Trabzonluyum, burası benim evim" diyen Tolunay Kafkas, ekonomik olarak tarihinin en zor günlerini yaşayan Trabzonspor'dan kazandığı tazminatla ilgili kendisinden istenen tüm indirim ve yapılandırma taleplerini reddetti. Trabzonspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerde "Eşimi ve kayınpederimi aşamıyorum. Onların Trabzonspor ile görülecek hesapları varmış" gerekçelerini öne süren Kafkas'a 9 milyon 222 bin TL tazminatı, 170 bin TL yargılama ve avukatlık gideri kuruşu kuruşuna ödendi.

TRABZONLULUK SADECE SÖZDE KALDI!

Hal böyleyken Trabzonspor'un eski hocası Rıza Çalımbay kazandığı davadan doğan alacağı için yönetimden gelen "Paranızı şu gün ödeyelim, senet de verelim" teklifini geri çevirip, "Ben Trabzonspor'dan senet almam, söz yeterlidir" derken, Trabzonlu olmayan Olcay Şahan daha bir ay önce sözleşmesinde 1 milyon Euro indirime gitti. Tolunay Kafkas'ın bu şekilde davranması ise "Kim Trabzonlu?" sorusunu akıllara getirdi.

KAFKAS SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Her fırsatta "Ben Trabzonluyum, burası benim evim" diyen, Şubat- Haziran 2013 arasında Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapan Kafkas'ın davranışı şok etti. Sadri Şener döneminde 3,5 yıllık anlaşmayla göreve başlayan, ardından başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından sözleşmesi feshedilen Kafkas, mahkemeye gitti. Yerel mahkemede sonuçlanan dava, Yargıtay tarafından da onanınca Trabzonspor, 9 milyon 222 bin TL ödemeye mahkum edildi.

MİLAN KULÜBÜ BİLE ANLAYIŞ SAĞLADI

Aralarında Juraj Kucka ve Uğur Demirok gibi çok sayıda futbolcu alacaklarıyla ilgili her türlü kolaylığı ve yeniden yapılandırmayı kabul ederken, Milan Kulübü de taksitlerde erteleme yaptı. 2015 yılında göreve gelen ve sözleşmesi feshedilen Şota Arveladze, Trabzonspor'daki alacaklarından feragat ederken Kafkas'ın bu şekilde davranmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar kendisine "Kim Trabzonlu?" sorusunu yönelttiler.





SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIYORDU

Tolunay Kafkas, Trabzonspor'da teknik direktör olarak sözleşme imzalayacağı dönemde ilgili tazminat maddesi olmadan sözleşme imzalamayı reddetti. İmza töreni esnasında, "Tazminat maddesi yoksa imzalamam" diyerek törene çıkmayı reddeden Kafkas'ı yöneticiler zor ikna etti.



"EŞİM VE KAYINPEDERİM İZİN VERMİYOR!"

Trabzon, Kafkas'ın tazminatının UEFA kulüp lisansı ve ulusal lisansa engel borç olması nedeniyle kendisinden kolaylık istedi. Lisansa engel borcu fırsat bilen Kafkas kendisine ısrarla yapılan yapılandırma ve indirim taleplerini reddetti, parasının tamamını kuruşu kuruşuna istedi. Bunu da "Eşimi ve kayınpederimi aşamıyorum. Onların Trabzonspor ile görülecek hesapları varmış" gerekçesine dayandırdı. Trabzonspor, Kafkas'a avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de dahil 9.5 milyon lira ödedi.