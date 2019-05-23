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taraftarından Başkan Erdoğan’a teşekkür

taraftarı, ’ya katılım sürecinde yaşanan sorunalrın çözümüne katkıda bulunan Cumhurbaşkanı ’a teşekkür etti...

Taraftarlardan Erdoğan’a teşekkür

Trabzonspor, taraftar gruplarından , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bordo-Mavili kulübün 'ya katılım sürecinde yaşadığı sorunların çözümüne yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Trabzon Meydan Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Adem Söğüt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Trabzon'un Avrupa Kupaları önündeki engel Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın devreye girmesi ile artık aşılmıştır. Trabzonlu Gençler gurubu olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzon'umuza ve Trabzonspor'umuza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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