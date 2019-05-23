Trabzonspor, taraftar gruplarından Trabzonlu Gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bordo-Mavili kulübün UEFA'ya katılım sürecinde yaşadığı sorunların çözümüne yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Trabzon Meydan Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Adem Söğüt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzonspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Trabzon'un Avrupa Kupaları önündeki engel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile artık aşılmıştır. Trabzonlu Gençler gurubu olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzon'umuza ve Trabzonspor'umuza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.