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Ağaoğlu açıkladı! iki yıl daha ’da

Bordo-Mavili Yönetim, sezon başı 1 yıllığına anlaştığı Karaman ile ik i yıllık yeni bir anlaşma daha yaptı...

İki yıl daha Trabzon’da
Trabzonspor yönetim kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Ünal Karaman ile iki yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Kararı açıklayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, ile iki yıllık daha anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz" dedi.

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