Trabzonspor yönetim kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Ünal Karaman ile iki yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Kararı açıklayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile iki yıllık daha anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz" dedi.
- Spor
- 23.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.